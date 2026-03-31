Раскрыт механизм передачи привычки к алкоголю от родителей детям

HE: Привычка пить алкоголь передается от родителей детям по линии одного пола

Привычка к употреблению алкоголя чаще передается от родителей детям по линии одного пола. К такому выводу пришел исследователь, проанализировав данные 43 817 пар «родитель — ребенок» из австралийского исследования HILDA. Работа показала, что наиболее выражена связь между матерями и дочерьми, а также между отцами и сыновьями, тогда как влияния отцов на дочерей обнаружено не было. Результаты опубликованы в Health Economics (HE).

Выяснилось, что особенно сильно родительские модели поведения проявляются в два периода жизни: в 15–17 лет и затем в 28–37 лет, когда взрослые дети сами становятся родителями. При этом матери влияли не только на дочерей, но и на сыновей — в подростковом возрасте и позже, во время перехода к родительству. Авторы связывают это с тем, что именно в такие периоды люди особенно активно перенимают семейные нормы и образцы поведения.

Отдельно исследователь сравнил биологические и небиологические пары «родитель — ребенок». Оказалось, что связь между матерями и дочерьми сохранялась даже там, где не было кровного родства. Это указывает на то, что ключевую роль играет не столько наследственность, сколько семейные установки и социальные нормы, усвоенные в детстве и юности.

Автор отмечает, что привычки, сформированные в раннем возрасте, затем оказываются очень устойчивыми. По его мнению, профилактика злоупотребления алкоголем должна быть особенно нацелена на подростков и молодых родителей, причем с учетом пола и семейной динамики.

Ранее стало известно, что даже умеренное употребление пива и крепких напитков повышает риск смерти.