15:31, 31 марта 2026Мир

Раскрыта причина злости Трампа на Израиль

Axios: Трамп разозлился, когда Израиль ударил по водоопреснительной установке
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Президент США Дональд Трамп разозлился, когда Израиль ударил по водоопреснительной установке на иранском острове Кешм. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

«Он разозлился, когда Нетаньяху атаковал водоопреснительную установку в Иране несколько недель назад», — передает портал слова источника.

По словам министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи, установка для опреснения воды на иранском острове Кешм подверглась удару.

Ранее Трамп признался, что хотел бы завладеть иранской нефтью. Он рассказал, что некоторые в США задаются вопросом, зачем это делать, и назвал таких людей глупыми.

21 марта президент России Владимир Путин в послании верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания.

