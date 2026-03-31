Российский футболист «Монако» Головин раскритиковал Лигу чемпионов

11:37, 31 марта 2026Спорт

Владислав Уткин
Фото: Alexandre Dimou / Reuters

Российский футболист «Монако» Александр Головин раскритиковал Лигу чемпионов. Его слова приводят «Вести».

«Ты можешь попасть на слабую команду и сыграть на выезде, лететь туда десять часов, как летал "Реал". Непонятно, какое будет там поле и погода. Но когда у тебя есть две игры с одной и той же командой, то это уже не будет похоже на случайность», — сказал Головин.

Также полузащитник отметил, что считает старый формат проведения группового этапа Лиги чемпионов честнее. «Команды играли друг с другом дважды — дома и в гостях, поэтому итоговый результат меньше зависел от случайности. Не считаю новый формат плохим, но если бы был выбор, остановился бы на прежней схеме», — подчеркнул Головин.

Групповой этап Лиги чемпионов в новом формате проводится с сезона-2024/2025. 36 команд играют друг с другом без разделения на группы. При жеребьевке их делят на четыре корзины, согласно коэффициенту Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Команды играют восемь матчей, по два с представителями каждой из корзин. Восемь лучших коллективов сразу же отправляются в 1/8 финала Лиги чемпионов, а команды, занявшие с 9-го по 24-е места, играют между собой стыковые матчи.

«Монако» в текущем сезоне Лиги чемпионов вышел в стыковые матчи, где уступил ПСЖ по сумме двух встреч с общим счетом 4:5. Головин принял участие в первом поединке, где оформил голевую передачу.

