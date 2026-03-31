17:26, 31 марта 2026

В российском городе на семилетнего мальчика едва не рухнул потолок

В Рубцовске на семилетнего мальчика едва не рухнул потолок в жилом доме
Виктория Клабукова
Фото: Sally66n Shutterstock / Fotodom

В Рубцовске школьник едва не оказался под обломками потолка. Об этом сообщают «Вести».

Обрушение произошло в двухэтажке по улице Красная. Потолок не выдержал в одной из местных квартир. В комнате в момент происшествия находился семилетний мальчик — он чудом не пострадал. Все вещи мальчика оказались под завалами, из-за чего ребенку оказалось не в чем идти в школу. В соцсетях активисты уже начали собирать ему одежду и школьные канцтовары.

По словам местных жителей, потолочная балка в квартире уже давно прогнила, но на жалобы в коммунальных службах не отвечали. По факту произошедшего в краевой прокуратуре организовали проверку, также ситуацией заинтересовались в региональном управлении Следственного комитета.

Ранее аналогичный случай произошел в Ярославле. Потолок в одном из аварийных домов города обваливается уже во второй раз, Предыдущее обрушение произошло только год назад, тогда дело довели до прокуратуры, но расселения удалось добиться лишь на бумаге.

