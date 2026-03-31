Тигры расправились с двумя людьми в один день

05:06, 31 марта 2026

В Индии тигры расправились с мужчиной и женщиной в один день
Юлия Юткина

Фото: PhotocechCZ / Shutterstock / Fotodom

В Индии смертельные нападения тигров на людей произошли в двух районах Чандрапура в один день. Об этом пишет Times of India.

Первой жертвой хищника стал 81-летний Балирам Пендам. Тигр настиг мужчину в лесу Синдевахи, где тот собирал цветы дерева мадука. Хищник смертельно ранил его в шею. Когда сотрудники лесного департамента прибыли на место происшествия, Пендама уже нельзя было спасти.

В тот же день другой тигр напал на 45-летнюю Прамилу Ватгуре. Он набросился на нее, когда она с еще несколькими женщинами зашла в лес Талодхи-Балапур. Тигр расправился с Ватгуре и протащил ее безжизненное тело до ближайшего водоема. Ее останки нашли в 150 метрах от места нападения.

Материалы по теме:
Самый страшный зверь Бегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
Самый страшный зверьБегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
12 сентября 2019
«Я вырвала сына из пасти леопарда» Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
«Я вырвала сына из пасти леопарда»Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
13 января 2021
Редчайшие хищники съели трех человек за две недели. Как борьба за спасение исчезающего вида привела к патовой ситуации?
Редчайшие хищники съели трех человек за две недели.Как борьба за спасение исчезающего вида привела к патовой ситуации?
14 марта 2025
«Ружье не поможет» Как пираты и браконьеры воюют с тиграми-людоедами в самых опасных джунглях планеты
«Ружье не поможет»Как пираты и браконьеры воюют с тиграми-людоедами в самых опасных джунглях планеты
2 июля 2021

С начала года тигры и леопарды растерзали в округе Чандрапур 11 человек. Местные власти устанавливают в лесах камеры видеонаблюдения и призывают жителей ближайших деревень быть более осторожными.

Ранее сообщалось, что в Индии в районе заповедника Пенч поймали тигра, растерзавшего двух человек. Четырехлетнего тигра-людоеда удалось поймать живьем.

