Тигры расправились с двумя людьми в один день

В Индии тигры расправились с мужчиной и женщиной в один день

В Индии смертельные нападения тигров на людей произошли в двух районах Чандрапура в один день. Об этом пишет Times of India.

Первой жертвой хищника стал 81-летний Балирам Пендам. Тигр настиг мужчину в лесу Синдевахи, где тот собирал цветы дерева мадука. Хищник смертельно ранил его в шею. Когда сотрудники лесного департамента прибыли на место происшествия, Пендама уже нельзя было спасти.

В тот же день другой тигр напал на 45-летнюю Прамилу Ватгуре. Он набросился на нее, когда она с еще несколькими женщинами зашла в лес Талодхи-Балапур. Тигр расправился с Ватгуре и протащил ее безжизненное тело до ближайшего водоема. Ее останки нашли в 150 метрах от места нападения.

С начала года тигры и леопарды растерзали в округе Чандрапур 11 человек. Местные власти устанавливают в лесах камеры видеонаблюдения и призывают жителей ближайших деревень быть более осторожными.

Ранее сообщалось, что в Индии в районе заповедника Пенч поймали тигра, растерзавшего двух человек. Четырехлетнего тигра-людоеда удалось поймать живьем.

