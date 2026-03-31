Трефилов отреагировал на смерть 50-летнего олимпийского чемпиона

Трефилов: Когда сказали о смерти Кокшарова, я не поверил

Бывший главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов отреагировал на смерть олимпийского чемпиона Эдуарда Кокшарова в возрасте 50 лет. Об этом сообщает ТАСС.

Специалист отметил, что не поверил, когда ему сообщили эту новость. «Эдика знали как любезного человека. У него прозвище было — Железный, из-за его характера. Но и железо ломается. Очень жаль. Как спортсмен и деятель он очень много сделал», — заявил Трефилов.

О смерти Кокшарова стало известно ранее 31 марта. Бывший гандболист умер на сборах команды «Мешков Брест», в которой он работал тренером на протяжении последних трех лет.

В 2000 году Кокшаров выиграл золото Олимпиады в Сиднее в составе сборной России. Четыре года спустя он завоевал олимпийскую бронзу на Играх в Афинах. Также Кокшаров является чемпионом мира и серебряным призером первенств планеты и Европы.