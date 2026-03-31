Россиянка описала отношение к соотечественникам в Италии словом «восхищаются»

Российская туристка Полина побывала в Италии и пообщалась с таксистом, который раскрыл истинное отношение местных жителей к ее соотечественникам. Историей она поделилась с «Лентой.ру».

Водитель из столицы Италии Рима по секрету признался, что 80 процентов жителей этой страны Европы поддерживают Россию и считают, что россиянам нужно «поставить памятник» за то, что они «держатся молодцом». «Сказал, что они восхищаются нашим государством и нашим президентом. И если бы у них был такой же президент, они бы все были счастливы», — такими словами описала отношение итальянцев к россиянам туристка.

Мужчина также рассказал, что 12 лет назад он приезжал в Москву к девушке, и это было одно из лучших путешествий в его жизни. Европеец назвал столицу России удивительным и ярким городом.

