16:26, 31 марта 2026

Туристка описала отношение к россиянам в Италии словами «восхищаются нашим государством»

Алина Черненко

Фото: Benard / Andia / Universal Images Group via Getty Images

Российская туристка Полина побывала в Италии и пообщалась с таксистом, который раскрыл истинное отношение местных жителей к ее соотечественникам. Историей она поделилась с «Лентой.ру».

Водитель из столицы Италии Рима по секрету признался, что 80 процентов жителей этой страны Европы поддерживают Россию и считают, что россиянам нужно «поставить памятник» за то, что они «держатся молодцом». «Сказал, что они восхищаются нашим государством и нашим президентом. И если бы у них был такой же президент, они бы все были счастливы», — такими словами описала отношение итальянцев к россиянам туристка.

Мужчина также рассказал, что 12 лет назад он приезжал в Москву к девушке, и это было одно из лучших путешествий в его жизни. Европеец назвал столицу России удивительным и ярким городом.

Ранее переехавший в Россию итальянец снял на видео толпы мужчин с цветами 8 марта на улицах Москвы. Ролик восхитил иностранных подписчиков.

