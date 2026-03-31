08:34, 31 марта 2026Мир

В Финляндии оценили готовность к войне

Финский политик Мема назвал готовность страны к войне мифом
Марина Совина (ночной редактор)

Финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема в беседе с РИА Новости оценил инцидент с упавшими в Финляндии украинскими дронами, назвал военную готовность страны мифом.

«Этот инцидент показал, что миф о готовности Финляндии уже развенчан, поскольку этот инцидент произошел», — отметил Мема.

По его словам, силы Финляндии не готовы к нападению дронов, поскольку беспилотники могут беспрепятственно летать на такой длинной траектории.

Ранее стало известно, что неопознанный летающий объект упал в финском городе Коувола, никто в результате инцидента не пострадал. Позже премьер-министр Финляндии Петтери Орпо рассказал, что на территории страны, вероятно, упали украинские беспилотники.

