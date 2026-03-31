В Госдуме ответили на слова президента Финляндии о новой мобилизации в России

Депутат Госдумы Соболев: В новой мобилизации в России нет необходимости

На данный момент в России нет необходимости в проведении новой мобилизации. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев, чьи слова приводит NEWS.ru.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб упомянул, что в России якобы может быть объявлена всеобщая мобилизация.

«Мы не планируем в ближайшее время никакой мобилизации. Задания, которые Главное организационно-мобилизационное управление Генерального штаба выдало в субъекте Российской Федерации, выполняются успешно», — сказал он.

При этом, по его словам, российские войска должны проводить наступательные операции, чтобы выполнить цели специальной военной операции.

27 марта заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев уверял, что необходимости объявлять новую волну мобилизации в стране нет. В свою очередь представитель Кремля Дмитрий Песков также заявил, что темы новой мобилизации в России нет на повестке дня.