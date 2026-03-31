В МИД прокомментировали удар ВСУ по зданию правительства Белгородской области

Мирошник: Удар ВСУ в Белгороде показывает, что Киев борется с гражданскими

Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по зданию правительства Белгородской области показывает, что Киев предпочитает бороться против гражданских. Так атаку прокомментировал в Telegram посол МИД России Родион Мирошник.

«Иллюзий нет, бандеровцы предпочитают войну с гражданскими вместо поля боя, где им обычно дают по шее», — заявил дипломат.

Он напомнил, что в результате атаки пострадал начальник отдела административно-хозяйственной части правительства Вячеслав Бескоровайный.

ВСУ ударили по зданию правительства днем 31 марта. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, в результате удара дрона повреждения получили фасад и остекление здания.