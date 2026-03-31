Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:24, 31 марта 2026

В МИД прокомментировали удар ВСУ по зданию правительства Белгородской области

Мирошник: Удар ВСУ в Белгороде показывает, что Киев борется с гражданскими
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
Ракетные удары по Украине:

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по зданию правительства Белгородской области показывает, что Киев предпочитает бороться против гражданских. Так атаку прокомментировал в Telegram посол МИД России Родион Мирошник.

«Иллюзий нет, бандеровцы предпочитают войну с гражданскими вместо поля боя, где им обычно дают по шее», — заявил дипломат.

Он напомнил, что в результате атаки пострадал начальник отдела административно-хозяйственной части правительства Вячеслав Бескоровайный.

ВСУ ударили по зданию правительства днем 31 марта. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, в результате удара дрона повреждения получили фасад и остекление здания.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok