23:02, 31 марта 2026Мир

Слова Трампа о воздушном пространстве Франции вызвали удивление в Париже

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Benoit Tessier / Pool / Reuters

В канцелярии президента Франции Эммануэля Макрона выразили удивление комментариями президента США Дональда Трампа об отказе Парижа разрешить пролетать над французской территорией американским самолетам, направляющимся в Израиль с военными грузами. Об этом сообщает Reuters.

«Мы удивлены этим заявлением. Франция не изменила свою позицию с первого дня (конфликта), и мы подтверждаем это решение», — говорится в заявлении.

Ранее Трамп заявил, что Франция закрыла небо для следовавших в Израиль американских самолетов. Глава Белого дома пообещал, что США запомнят этот шаг. В свою очередь, источник в военных кругах заявил, что Франция не закрывала воздушное пространство для американских самолетов, как утверждает Трамп.

