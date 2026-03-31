Слова Трампа о воздушном пространстве Франции вызвали удивление в Париже

Офис Макрона выразил удивление словами Трампа о воздушном пространстве Франции

В канцелярии президента Франции Эммануэля Макрона выразили удивление комментариями президента США Дональда Трампа об отказе Парижа разрешить пролетать над французской территорией американским самолетам, направляющимся в Израиль с военными грузами. Об этом сообщает Reuters.

«Мы удивлены этим заявлением. Франция не изменила свою позицию с первого дня (конфликта), и мы подтверждаем это решение», — говорится в заявлении.

Ранее Трамп заявил, что Франция закрыла небо для следовавших в Израиль американских самолетов. Глава Белого дома пообещал, что США запомнят этот шаг. В свою очередь, источник в военных кругах заявил, что Франция не закрывала воздушное пространство для американских самолетов, как утверждает Трамп.