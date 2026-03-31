В Прибалтике разослали СМС-сообщения о связанной с Россией угрозе

Власти Эстонии разослали гражданам СМС об угрозе падения дронов из-за России

Власти Эстонии разослали гражданам СМС об угрозе падения дронов на территории республики якобы из-за действий России. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«В регионе существует угроза беспилотников. Если вы их заметите, укройтесь и сообщите экстренным службам», — говорится в одном из предупреждений.

В сообщении также говорится, что угроза падения беспилотников якобы связана с действиями России на Украине.

Ранее стало известно, что Латвия, Литва и Эстония могли предоставить Украине разрешение на пролет дронов, которые наносили удары по территории России.

В Кремле, комментируя сообщения об участии стран Прибалтики в ударах Вооруженных сил Украины, предположили, что Киев мог использовать государства НАТО и Евросоюза втемную. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Украина часто использует союзников в собственных «преступных целях».