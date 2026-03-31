13:23, 31 марта 2026

В России рассказали о «радиоактивных оспинах» на карте Ирана

Эксперт Кузякин: Применение против Ирана ядерного оружия не остановит Тегеран
Иван Потапов
Иван Потапов
Фото: CENTCOM / Handout / Reuters

Применение против Ирана ядерного оружия (ЯО) не остановит Тегеран, пишет на страницах газеты «Известия» главный конструктор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

По его оценке, в случае если США и Израиль не найдут противодействие дешевым иранским ракетам и дронам, производство которых рассредоточено по всему Ирану, они могут пойти на применение тактического ЯО, после чего «сдерживающие факторы исчезнут».

Кузякин считает, что применение ЯО приведет к возникновению «радиоактивных оспин» на карте Ирана. «Однако такой шаг не переломит ход боевых действий, ведь ядерные удары не остановят производство и запуск дронов из рассредоточенных мобильных цехов», — рассказывает эксперт.

Ранее на страницах газеты военный эксперт Дмитрий Болтенков написал, что боевые корабли Военно-морского флота России можно направить в Ормузский пролив для обеспечения безопасного прохода российских судов.

Также в марте Telegram-канал «Осведомитель» заметил, что на корпусе иранского дрона-камикадзе Shahed-136 появились отметки об уничтоженных военных целях.

