В России рассказали о «радиоактивных оспинах» на карте Ирана

Эксперт Кузякин: Применение против Ирана ядерного оружия не остановит Тегеран

Применение против Ирана ядерного оружия (ЯО) не остановит Тегеран, пишет на страницах газеты «Известия» главный конструктор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

По его оценке, в случае если США и Израиль не найдут противодействие дешевым иранским ракетам и дронам, производство которых рассредоточено по всему Ирану, они могут пойти на применение тактического ЯО, после чего «сдерживающие факторы исчезнут».

Кузякин считает, что применение ЯО приведет к возникновению «радиоактивных оспин» на карте Ирана. «Однако такой шаг не переломит ход боевых действий, ведь ядерные удары не остановят производство и запуск дронов из рассредоточенных мобильных цехов», — рассказывает эксперт.

Ранее на страницах газеты военный эксперт Дмитрий Болтенков написал, что боевые корабли Военно-морского флота России можно направить в Ормузский пролив для обеспечения безопасного прохода российских судов.

Также в марте Telegram-канал «Осведомитель» заметил, что на корпусе иранского дрона-камикадзе Shahed-136 появились отметки об уничтоженных военных целях.