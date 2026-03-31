11:43, 31 марта 2026Россия

В российском городе заметили колонну тяжелой военной техники

В Екатеринбурге заметили колонну тяжелой военной техники
Майя Назарова

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В Екатеринбурге заметили колонну тяжелой военной техники. В российском городе состоялась первая репетиция Парада Победы. Об этом сообщил портал Е1.ru.

По сведениям издания, колонна военной техники прошла по улице 2-й Новосибирской на Вторчермете. В районе установили временные перекрытия.

Горожане рассказали, что по улицам проехали ракетно-пушечный танк Т 90С, бронемашины, самоходные артиллерийские орудия и гусенично-плавающие боевые машины десанта.

До этого в Кремле рассказали, что генеральная репетиция парада Победы на Красной площади пройдет 7 мая. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва будет рада видеть на праздничных мероприятиях глав дружественных стран.

Ранее россиянам напомнили, что на майских праздниках они будут отдыхать с 1 по 3 мая, а также с 9 по 11 мая.

