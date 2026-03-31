В соседней с Россией стране взлетели цены на бензин

Статслужба Финлядии: Бензин подорожал на 40 % из-за войны на Ближнем Востоке

Из-за войны на Ближнем Востоке цены на топливо в Финляндии выросли на 40 процентов. О взлетевшей стоимости топлива со ссылкой на статслужбу соседней с Россией страны сообщаетРИА Новости.

Средняя цена бензина в марте выросла на 40 процентов в сравнении с февралем. Сильнее всего изменились цены на легкое нефтяное топливо (40,9 процентов), до отметки в 1,8 евро. Меньше всего дорожал бензин марки 98 (плюс 9,1 процента).

Стоимость литра дизтоплива в марте выросла до 2,1 евро. Бензин АИ-95 вырос в цене до 1,9 евро за литр.

Затянувшаяся война на Ближнем Востоке приведет к негативным последствиям для мировой экономики, сведя на нет темпы роста, которые были достигнуты в последние несколько лет, предупредил президент Финляндии Александр Стубб. Война в Иране, подчеркнул глава европейского государства, чревата для мировой экономики «самопроизвольной рецессией».

Тем временем в ООН спрогнозировали, что затягивание конфликта приведет мировую экономики не только к энергетическому, но и продовольственному коллапсу. Резкое подорожание сжиженного природного газа (СПГ) из-за временной приостановки добычи в Катаре повлечет резкий рост цен на удобрения и ряд продуктов питания.

