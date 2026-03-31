Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:32, 31 марта 2026Экономика

В соседней с Россией стране взлетели цены на бензин

Статслужба Финлядии: Бензин подорожал на 40 % из-за войны на Ближнем Востоке
Вячеслав Агапов

Фото: Alyssa Pointer / Reuters

Из-за войны на Ближнем Востоке цены на топливо в Финляндии выросли на 40 процентов. О взлетевшей стоимости топлива со ссылкой на статслужбу соседней с Россией страны сообщаетРИА Новости.

Средняя цена бензина в марте выросла на 40 процентов в сравнении с февралем. Сильнее всего изменились цены на легкое нефтяное топливо (40,9 процентов), до отметки в 1,8 евро. Меньше всего дорожал бензин марки 98 (плюс 9,1 процента).

Стоимость литра дизтоплива в марте выросла до 2,1 евро. Бензин АИ-95 вырос в цене до 1,9 евро за литр.

Затянувшаяся война на Ближнем Востоке приведет к негативным последствиям для мировой экономики, сведя на нет темпы роста, которые были достигнуты в последние несколько лет, предупредил президент Финляндии Александр Стубб. Война в Иране, подчеркнул глава европейского государства, чревата для мировой экономики «самопроизвольной рецессией».

Тем временем в ООН спрогнозировали, что затягивание конфликта приведет мировую экономики не только к энергетическому, но и продовольственному коллапсу. Резкое подорожание сжиженного природного газа (СПГ) из-за временной приостановки добычи в Катаре повлечет резкий рост цен на удобрения и ряд продуктов питания.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok