В США заявили о «самом большом тревожном сигнале» после слов Трампа

Подполковник Дэвис осудил равнодушие американцев к планам Трампа против Ирана

Отсутствие реакции со стороны американских политиков на заявление президента страны Дональда Трампа о намерении атаковать нефтяные скважины, электростанции и остров Харк в случае срыва мирной сделки с Ираном — «самый большой тревожный сигнал из всех». Такое мнение высказал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X.

Он раскритиковал американцев за «бесчувственность», заявив, что они «смирились с любым намерением массово убивать мирных жителей в другой стране».

«Почему столь откровенное заявление президента Соединенных Штатов о намерении совершить грубейшие военные преступления не вызывает ни одного укоризненного комментария ни со стороны правых, ни со стороны левых в Америке?» — задался вопросом Дэвис.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что Тегеран еще не отвечал на предложение США, состоящее из 15 требований. Он добавил, что Иран не выдвигал Вашингтону никаких встречных условий в ответ на его план.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что последствия войны США и Ирана можно сравнить с эпидемией коронавируса из-за непредсказуемых результатов боевых действий.