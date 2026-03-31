22:16, 31 марта 2026

В США заявили о «самом большом тревожном сигнале» после слов Трампа

Подполковник Дэвис осудил равнодушие американцев к планам Трампа против Ирана
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Graeme Sloan / Pool via CNP / Globallookpress.com

Отсутствие реакции со стороны американских политиков на заявление президента страны Дональда Трампа о намерении атаковать нефтяные скважины, электростанции и остров Харк в случае срыва мирной сделки с Ираном — «самый большой тревожный сигнал из всех». Такое мнение высказал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X.

Он раскритиковал американцев за «бесчувственность», заявив, что они «смирились с любым намерением массово убивать мирных жителей в другой стране».

«Почему столь откровенное заявление президента Соединенных Штатов о намерении совершить грубейшие военные преступления не вызывает ни одного укоризненного комментария ни со стороны правых, ни со стороны левых в Америке?» — задался вопросом Дэвис.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что Тегеран еще не отвечал на предложение США, состоящее из 15 требований. Он добавил, что Иран не выдвигал Вашингтону никаких встречных условий в ответ на его план.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что последствия войны США и Ирана можно сравнить с эпидемией коронавируса из-за непредсказуемых результатов боевых действий.

    Последние новости

    «Такое невозможно без согласия НАТО». Дроны ВСУ ударили по России с территории Прибалтики. Какую роль сыграл в этом альянс?

    В сети обсудили фигуру «самой сексуальной автогонщицы в мире» на новых фото

    В США заявили о «самом большом тревожном сигнале» после слов Трампа

    Минздрав уточнил число пострадавших при взрыве на российском заводе

    Президент Болгарии пожаловалась на «неадекватное» соглашение с Украиной

    Зеленскому и Каллас сделали зловещее предсказание

    Changan начнет производство популярного седана в Казахстане

    Сборная России не забила пенальти и сыграла вничью с Мали

    Премьер страны ЕС раскритиковал Зеленского

    Иран сообщил об ударе по американским пилотам

    Все новости
