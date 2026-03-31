Спорт
09:57, 31 марта 2026Спорт

Журова назвала роль ЧМ по футболу в отношениях России и США

Депутат Госдумы РФ Журова считает, что ЧМ-2026 смягчит отношения России и США
Владислав Уткин
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова Журова назвала роль чемпионата мира по футболу-2026 в отношениях России и США. Ее слова приводит ТАСС.

Журова отметила, что для смягчения отношений между странами всегда нужен какой-то повод. «Чемпионат мира мог бы быть хорошим поводом для потепления и для того, чтобы визовые режимы по отношению друг к другу смягчить», — заявила депутат.

Ранее олимпийская чемпионка по конькобежному спорту посетила США в составе группы из пяти депутатов Госдумы по приглашению члена Палаты представителей американского Конгресса Анны Паулины Луны. В числе прочих вопросов на встрече обсудили тему участия российских спортсменов в летней Олимпиаде-2028, которая пройдет в Лос-Анджелесе.

Чемпионат мира по футболу-2026 состоится в США, Канаде и Мексике. Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля.

