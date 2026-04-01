Найдена древняя могила с 89 детьми и младенцами

В Израиле нашли могилу с останками 89 детей

Израильские археологи обнаружили в древнем городе Азека массовое захоронение возрастом 2,5 тысячи лет, в котором находились останки почти 90 младенцев. Об этом сообщает Haaretz.

Уникальную находку сделали еще в 2012–2014 годах, когда исследователи вели раскопки у водоема на окраине городища. Из-за эмоциональной сложности темы ученые более десятилетия не решались приступить к анализу. Могила содержала фрагменты 89 скелетов. Около 90 процентов погребенных были детьми в возрасте до пяти лет, причем более 70 процентов из них — младенцы до двух лет.

Ученые из Тель-Авивского университета и их немецкие коллеги, опубликовавшие исследование в журнале Palestine Exploration Quarterly, предполагают, что это не результат эпидемии или войны: на костях нет следов насилия, а захоронение происходило постепенно, в течение десятилетий. По мнению исследователей, в эпоху железного века и персидского периода младенцев хоронили отдельно от взрослых, поскольку общество не считало не отнятых от груди детей полноценными личностями.

Лишь несколько скелетов принадлежали подросткам или молодым взрослым — предположительно женщинам, не выжившим при родах. Дальнейший ДНК-анализ останков, надеются ученые, позволит ответить на оставшиеся вопросы.

Ранее в Сербии было обнаружено захоронение, где покоятся останки не менее 77 человек — преимущественно женщин и детей, с которыми жестоко расправились неизвестные в IX веке до нашей эры. Жертв массово забивали дубинами и забрасывали камнями.