Отношениям США и Китая предрекли ухудшение из-за решения Трампа

Bloomberg: Отношения США и Китая могут ухудшиться из-за переноса саммита лидеров

Отношения президента США Дональда Трампа с лидером КНР Си Цзиньпином могут ухудшиться из-за переноса саммита лидеров. Об этом сообщает Bloomberg.

«Каждая неделя, которая проходит без личной встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина, дает время для накопления новых недовольств», — говорится в статье. Отмечается, что сложившаяся ситуация проверяет способность поддерживать «устойчивые связи между ведущими экономиками мира». В то же время пресс-секретарь Кэролайн Левитт в понедельник заявила, что американские чиновники посетят Китай в ближайшие недели.

Ранее Соединенные Штаты отложили саммит с Китаем на неопределенный срок из-за Ирана. Сообщалось, что встреча не состоится, пока конфликт не завершится. По данным газеты The Wall Street Journal (WSJ), Пекин разочарован решением Вашингтона.