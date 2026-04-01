01:50, 1 апреля 2026

Предсказан исход вторжения США в Иран

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Spc. Nicole Miller / Globallookpress.com

США не добьются успеха в случае проведения наземной операции в Иране. Об опасности такого шага и возможном исходе порассуждал журнал Foreign Policy.

В статье отмечается, что американским военным будет крайне сложно проводить подобную операцию из-за ландшафтных особенностей Ирана, при этом возможные точки высадки являются не набором вариантов, а «картой последствий».

По словам автора, главная иллюзия заключается в том, что «география, которая делает вторжение возможным, также делает его стратегически саморазрушительным».

«Эта логика наиболее очевидна в пяти узлах: остров Харк, Ормузский пролив, острова Абу-Муса и Большой и Малый Тунб, коридор Чабахар-Конарак и ось Абадан-Хорремшехр. Каждый из них, по-видимому, обеспечивает доступ (на территорию Ирана — прим. "Ленты.ру"), но ни один не предлагает прямого пути к стратегическому успеху», — говорится в материале.

Кроме того, как указывает издание, при проведении наземной операции конфликт рискует выйти за пределы Исламской Республики, превратившись в сложную многоуровневую борьбу на шиитском пространстве от южного Ирана до юго-западного Ирана.

«Таким образом, кажущийся самым прямым путь в Иран одновременно является и самым взрывоопасным. <…> Именно те качества, которые делают эту ось оперативно осуществимой, делают ее политически- и военно-опасной», — заключает Foreign Policy.

Ранее источник новостного портала i24 News сообщил, что наземная операция Соединенных Штатов в Иране может начаться в первых числах апреля. В Тегеране пообещали дать отпор любой наземной операции, выразив надежду на то, что «противники не совершат ошибку в расчетах».

