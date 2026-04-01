05:46, 1 апреля 2026

Рубио анонсировал новости по ситуации вокруг Кубы

Рубио заявил, что в скором времени будут новости по ситуации вокруг Кубы
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Kevin Mohatt / Reuters

Госсекретарь США, помощник американского президента по национальной безопасности Марко Рубио анонсировал в скором времени новости по ситуации вокруг Кубы. Об этом он заявил в интервью Fox News.

«Довольно скоро по Кубе будут новости, мы работаем над этим», — сказал он. госсекретарь США отметил, что Вашингтон убежден, что островное государство что нуждается в экономических и политических изменениях. При этом он пояснил, что проблемы в экономике невозможно решить без трансформации государственной системы.

Американский лидер Дональд Трамп назвал страну, которая станет следующей целью для атаки Соединенными Штатами. Это будет Куба, где, по его словам, царит бардак.

До этого сообщалось, что глава Белого дома рассматривает несколько вариантов давления на Кубу, включая экономическую зависимость острова от Вашингтона и смену руководства страны.

