Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:16, 1 апреля 2026Мир

В Финляндии нелепо оправдались за неспособность сбить украинские дроны

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Jeremy Lock / Reuters

Военно-воздушные силы (ВВС) Финляндии не смогли сбить залетевшие в воздушное пространство государства украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) из-за миграции птиц. Такое оправдание озвучил генерал-майор ВВС страны Тимо Херранен, его слова приводит Ilta-Sanomat.

«Интенсивная миграция птиц, происходящая в том же районе и на той же высоте, что и дроны, затрудняет точное отслеживание медленно движущихся беспилотников», — пояснил он.

Херранен утверждает, что визуального наблюдения за упавшими БПЛА не велось, хотя воздушное пространство государства контролируется с помощью сети РЛС, которая дополняется датчиками и другими устройствами.

Ранее финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема, комментируя инцидент с упавшими на территории государства украинскими БПЛА, заявил, что Европейский союз (ЕС) осознанно предоставляет Киеву свою территорию для атак на Россию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok