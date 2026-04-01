01:25, 1 апреля 2026Мир

В МИД заявили о «справедливо возмутившейся» Украиной стране ЕС

Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Natalia Shatokhina / news.ru / Global Look Press

Россия считает справедливым возмущение Венгрии действиями Украины против нефтепровода «Дружба». Об этом заявил директор третьего европейского департамента МИД России Олег Тяпкин в интервью РИА Новости.

«Очевидно, что прекращение Киевом прокачки по нефтепроводу "Дружба" в Венгрию угрожает ее энергобезопасности. Действия режима [Владимира] Зеленского вызвали, на наш взгляд, справедливое возмущение», — сказал он.

Дипломат подчеркнул, что Венгрия видит в действиях Украины посягательство на свой суверенитет и попытку спровоцировать острый политический кризис в стране.

20 февраля Венгрия заблокировала выделение Украине кредита Европейского союза (ЕС) в размере 90 миллиардов евро. Глава МИД республики Петер Сийярто подчеркнул, что Будапешт будет блокировать его до тех пор, пока Киев не начнет пропускать российскую нефть через «Дружбу».

    Последние новости

    Обнаружено место катастрофы Ан-26 в Крыму

    В США объяснили главное разочарование Трампа

    В МИД заявили о «справедливо возмутившейся» Украиной стране ЕС

    Названа причина смерти актера из «Улиц разбитых фонарей»

    Трамп озвучил сроки завершения войны против Ирана

    МИД России рассказал о ходе переговоров по Украине

    53-летняя Ванесса Паради в прозрачном наряде снялась для журнала

    Мужчинам назвали ключевой маркер здоровья

    Военные США забросали немцев взрывпакетами

    Судья запретил Трампу хозяйничать в Белом доме

    Все новости
