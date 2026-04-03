Очевидец описал место схода поезда под Ульяновском словами «просто нет куска рельсов»

РИА Новости: На месте схода поезда под Ульяновском заметили лопнувшую рельсу

На месте схода поезда под Ульяновском очевидцы заметили лопнувшую рельсу. Об этом рассказал РИА Новости один из пассажиров.

Очевидец описал увиденное после схода вагонов словами «просто нет куска рельсов».

«Вылезаю из вагона, и вижу: рельса сломана, лопнула. Идет рельса прямая и затем просто нет куска», — рассказал собеседник агентства.

На данный момент он с другими пассажирами едет на поезде в Ульяновск, где его осмотрят медики.

О происшествии с поездом стало известно утром 3 апреля. Семь вагонов поезда Москва — Челябинск сошли с рельсов в районе станции Бряндино в Ульяновской области. По последним данным, пострадали 24 человека. Причиной происшествия предварительно назван излом рельсов.