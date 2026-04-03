12:20, 3 апреля 2026Россия

Очевидец описал место схода поезда под Ульяновском словами «просто нет куска рельсов»

Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

На месте схода поезда под Ульяновском очевидцы заметили лопнувшую рельсу. Об этом рассказал РИА Новости один из пассажиров.

Очевидец описал увиденное после схода вагонов словами «просто нет куска рельсов».

«Вылезаю из вагона, и вижу: рельса сломана, лопнула. Идет рельса прямая и затем просто нет куска», — рассказал собеседник агентства.

На данный момент он с другими пассажирами едет на поезде в Ульяновск, где его осмотрят медики.

О происшествии с поездом стало известно утром 3 апреля. Семь вагонов поезда Москва — Челябинск сошли с рельсов в районе станции Бряндино в Ульяновской области. По последним данным, пострадали 24 человека. Причиной происшествия предварительно назван излом рельсов.

    Последние новости

    «Ответ за эти преступления последует». Сухогруз с пшеницей затонул в Азовском море из-за атаки ВСУ, погиб один человек

    Отец Илона Маска усомнился в смерти Эпштейна

    Стало известно о возможном прекращении огня между США и Ираном

    Мужчина заглянул в шкаф своей девушки и моментально бросил ее после многих лет отношений

    Мужчина вернулся из поездки и нашел в своей постели голую женщину

    Edgewing получила первый контракт на европейско-японский истребитель шестого поколения

    В Госдуме предложили решение одной проблемы российских дачников

    Начало Трампом нового конфликта связали с ситуацией на Украине

    Операцию против Ирана назвали ошибкой Трампа

    Мужчин призвали бежать из Европы

    Все новости
