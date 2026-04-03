Россия
10:20, 3 апреля 2026

Очевидец описал первые минуты схода пассажирского поезда под Ульяновском

RT: Пассажир поезда рассказал, что у вагона под Ульяновском оторвало колеса
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Mash

Очевидец описал первые минуты схода пассажирского поезда под Ульяновском. По его словам, у вагона, в котором он находился, оторвало колеса, передает RT.

Пассажир рассказал, что поезд начал сходить с рельсов ранним утром, когда многие люди еще спали.

«В шесть утра сели позавтракать, так как привыкли жить по другому часовому поясу. Только поели, убрали за собой, залезли на верхние полки, как поезд начал падать. Мы с другом целы, обошлось без травм. У нашего вагона колеса оторвало», — рассказал он.

По его словам, в момент падения многие проснулись — женщины и дети кричали, а вокруг все падало.

О происшествии с поездом стало известно утром 3 апреля. Семь вагонов поезда МоскваЧелябинск, на котором находились 415 человек, сошли с рельсов в районе станции Бряндино в Ульяновской области. Причиной происшествия, предварительно, стал излом рельсов. Ранее были опубликованы кадры с места аварии.

    Последние новости

    «Ответ за эти преступления последует». Сухогруз с пшеницей затонул в Азовском море из-за атаки ВСУ, погиб один человек

    Отец Илона Маска усомнился в смерти Эпштейна

    Стало известно о возможном прекращении огня между США и Ираном

    Мужчина заглянул в шкаф своей девушки и моментально бросил ее после многих лет отношений

    Мужчина вернулся из поездки и нашел в своей постели голую женщину

    Edgewing получила первый контракт на европейско-японский истребитель шестого поколения

    В Госдуме предложили решение одной проблемы российских дачников

    Начало Трампом нового конфликта связали с ситуацией на Украине

    Операцию против Ирана назвали ошибкой Трампа

    Мужчин призвали бежать из Европы

    Все новости
