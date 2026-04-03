RT: Пассажир поезда рассказал, что у вагона под Ульяновском оторвало колеса

Очевидец описал первые минуты схода пассажирского поезда под Ульяновском. По его словам, у вагона, в котором он находился, оторвало колеса, передает RT.

Пассажир рассказал, что поезд начал сходить с рельсов ранним утром, когда многие люди еще спали.

«В шесть утра сели позавтракать, так как привыкли жить по другому часовому поясу. Только поели, убрали за собой, залезли на верхние полки, как поезд начал падать. Мы с другом целы, обошлось без травм. У нашего вагона колеса оторвало», — рассказал он.

По его словам, в момент падения многие проснулись — женщины и дети кричали, а вокруг все падало.

О происшествии с поездом стало известно утром 3 апреля. Семь вагонов поезда Москва — Челябинск, на котором находились 415 человек, сошли с рельсов в районе станции Бряндино в Ульяновской области. Причиной происшествия, предварительно, стал излом рельсов. Ранее были опубликованы кадры с места аварии.