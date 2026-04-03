Пассажир порассуждал о причине схода вагонов поезда в российском регионе

Пассажир поезда Москва — Челябинск заявил, что диверсии или теракта не было

Пассажир поезда Москва — Челябинск, семь вагонов которого сошли с рельсов в Ульяновской области, порассуждал о возможной причине аварии. Он отметил, что диверсии или теракта не было. По мнению мужчины, была какая-то техническая неисправность, передает Daily Storm.

Россиянин отметил, что серьезных травм никто из пассажиров не получил. «Мы спокойно проехали Ульяновск, поезд двигался дальше. Но вдруг резко скрежет, тряска! Поезд ехал на большой скорости, все еще спали. Заваливаться он начал с последнего вагона», — пояснил он.

Мужчина подчеркнул, что больше всех пострадали люди с нижних полок. Он поделился, что сейчас пассажиров пересаживают в другую электричку и отправляют в Ульяновск.

До этого предполагалось, что возможной причиной схода семи вагонов поезда Москва — Челябинск стал излом рельса.

О происшествии с поездом Москва — Челябинск в районе станции Бряндино в Ульяновской области стало известно утром 3 апреля. По последним данным, пострадали 22 человека, данных о жертвах не поступало. В сети также опубликовали кадры с места аварии.