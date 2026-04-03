Пассажиры перевернувшегося под Ульяновском поезда ползком пробирались к окну ради спасения

Пассажиры перевернувшегося под Ульяновском поезда не смогли открыть заклинившую дверь вагона и ползком пробирались к окну ради спасения. Об этом рассказал очевидец в беседе с РИА Новости.

Россиянин рассказал, что ехал в 12-м вагоне поезда, который впоследствии был одним из сошедших с рельсов.

«Только лежал, и вдруг уже сидишь на полу, а над тобой поезд. Мы скатились на двери, их заклинило, кое-как открыли, собрали вещи и поползли до лестницы на второй этаж поезда, там уже окно разбили и выбрались», — вспомнил он.

О происшествии с поездом стало известно утром 3 апреля. Семь вагонов поезда Москва — Челябинск сошли с рельсов в районе станции Бряндино в Ульяновской области. Причиной происшествия предварительно назван излом рельсов. По последним данным, пострадали 35 человек.