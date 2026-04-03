Появились новые кадры с места схода вагонов поезда с сотнями пассажиров под Ульяновском

В сети появились новые кадры с места схода вагонов поезда с сотнями пассажиров под Ульяновском. Ролик опубликован в Telegram-канале 74.RU.

На представленных кадрах видны опрокинувшиеся вагоны, возле которых ведутся работы специализированными службами. Часть пассажиров ожидают помощи, вокруг сошедшего с рельсов поезда разбросаны вещи и пакеты.

О чрезвычайном происшествии с поездом стало известно утром 3 апреля. Семь вагонов состава, следовавшего по маршруту Москва — Челябинск, сошли с рельсов в районе станции Бряндино в Ульяновской области. Причиной происшествия, предварительно, назван излом рельсов. По последним данным, пострадали 24 человека, включая четверых детей.