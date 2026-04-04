4 апреля в мире отмечают День Интернета и профессиональный праздник веб-мастеров. Православные верующие вспоминают священномученика Василия Анкирского, а день рождения празднует Дмитрий Нагиев. Подробнее о торжествах 4 апреля — в материале «Ленты.ру».

Праздники в мире

День Интернета

4 апреля во всем мире отмечают День Интернета. Праздник ввели по инициативе Папы Римского Иоанна Павла II, который не случайно выбрал именно эту дату. Верующие 4 апреля вспоминают святого Исидора Севильского, который был не только благочестивым христианином, но еще и писателем-энциклопедистом. С 2003 года он считается покровителем пользователей компьютера и интернета.

Международный день просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием

Этот серьезный праздник был учрежден в 2005 году Генеральной ассамблеей ООН. Торжество призвано привлекать внимание общественности к проблеме разминирования стран, где ранее велись боевые действия. В честь праздника в учреждениях ООН проходят мероприятия, на которых рассказывают о самых заминированных странах и о мерах безопасности, принимаемых в разных регионах.

Какие еще праздники отмечают в мире 4 апреля

Международный день моркови;

День витамина С;

Всемирный день крысы;

День путешествия снега к морю;

Международный день настройщиков фортепиано;

День веб-мастера.

Праздники в разных странах

День детей в Тайване

Праздник детей в Тайване отмечают достаточно давно — с 1931 года, а в 2011-м он получил статус государственного. В этот день в стране проводится множество мероприятий, посвященных будущему нации — детям. Интересно, что в материковой части Китая День защиты детей отмечают 1 июня. Россия суверенитет Тайваня не признает.

День независимости Сенегала

Жители Сенегала отмечают День независимости 4 апреля. В этот день в 1959 году была создана Федерация Мали, куда вошли такие страны, как Сенегал и Французский Судан. Позднее союз распался, но именно в составе федерации странам удалось получить независимость от Франции.

Какие еще праздники отмечают в разных странах 4 апреля

День прогулки вокруг чего-то в США;

День «Обними журналиста» в США;

День школьного библиотекаря в США;

Туманяновские дни в Армении;

Праздник чистого света «Цинмин» в Китае;

День мира и согласия в Анголе.

Какой церковный праздник 4 апреля

Лазарева Суббота

Согласно преданию, святой праведный Лазарь был другом Христа. Мессия воскресил его из мертвых на четвертый день после погребения, что стало величайшим чудом, совершенным Иисусом. Из-за этого иудейские первосвященники хотели расправиться с Лазарем. После Воскресения Христова Лазарь уплыл на Кипр, где стал первым епископом Китии. Он ушел из жизни через 30 лет после своего воскрешения.

День памяти священномученика Василия Анкирского

Василий Анкирский служил церкви во времена, когда шла борьба с арианством. За свою непоколебимость и стойкость в борьбе с последователями еретического течения был подвергнут мукам и истязаниям, во время которых продолжал молиться. Предание гласит, что благодаря молитве Василий Анкирский преставился Богу, уснув сладким сном, несмотря на то что его тело до самой смерти истязали палачи.

Какие еще церковные праздники отмечают 4 апреля

День памяти память мученицы Дросиды Римской, дочери царя Траяна;

День памяти память преподобного Исаакия исповедника, игумена Далматского;

День памяти мучениц Каллиники и Василиссы Римских.

Приметы на 4 апреля

Если на рассвете вокруг солнца появились красные круги, то будет богатый урожай.

Если на рассвете — синие облака, то будет тепло, но дождливо.

Если птицы купаются в лужах, то будет тепло.

Кто родился 4 апреля

Дмитрий Нагиев (59 лет)

Актер театра и кино, шоумен и ведущий Дмитрий Нагиев родился 4 апреля 1967 года. Снимался в юмористических журналах «Осторожно, модерн!», «Полный модерн!», в сериалах «Каменская», «Физрук», «Два отца и два сына», «Кухня» и многих других.

Австралийский актер Хит Леджер стал популярным после фильма «10 причин моей ненависти». Потом он снимался в картинах «Горбатая гора», «История рыцаря», «Патриот», «Темный рыцарь». За роль в последнем получил «Оскар» посмертно — Хит Леджер скончался в январе 2008-го из-за передозировки лекарствами.

