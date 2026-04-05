Экс-глава МАГАТЭ призвал остановить «безумца» Трампа

15:43, 5 апреля 2026

Экс-глава МАГАТЭ призвал страны Персидского залива остановить «безумца» Трампа
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ammar Awad / Reuters

Экс-глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), лауреат Нобелевской премии мира Мохаммед Эль-Барадеи призвал власти стран Персидского залива и международное сообщество остановить американского лидера Дональда Трампа, стремящегося «превратить Ближний Восток в огненный шар». Свой призыв Эль-Барадеи оставил в социальной сети X.

Бывший руководитель МАГАТЭ опубликовал скриншот поста Трампа из Thuth Social, в котором президент США обещал «обрушить ад» на Иран через 48 часов, если страна не заключит со Штатами соглашение.

«Правительствам стран Персидского залива: пожалуйста, еще раз сделайте все, что в ваших силах, прежде чем этот безумец превратит регион в огненный шар», — написал Эль-Барадеи.

Спустя полчаса он опубликовал еще один пост — на этот раз с обращением к генсеку ООН Антониу Гутерришу, Европейскому совету, президенту Франции Эммануэлю Макрону, китайскому и российскому МИД. «Неужели ничего нельзя сделать, чтобы остановить это безумие?!» — написал Эль-Барадеи.

Ранее президент США Дональд Трамп обратился к Ирану с требованием открыть Ормузский пролив. В посте в соцсети Thuth Social американский лидер назвал власти страны ублюдками и матом высказался о ситуации.

    Последние новости

    Спасти рядового Райана: высадка спецназа, дезинформация ЦРУ и подрыв своих самолетов. Как США вытаскивали сбитого пилота из Ирана?

    Названа отрасль экономики России со средней зарплатой в полмиллиона рублей

    Россиян предупредили о штрафе за неувдомление ГАИ о смене данных

    Россиянам напомнили о риске лишиться прав из-за двух популярных напитков

    Глава Петропавловска-Камчатского ушел в отставку

    60-летняя актриса обнажила грудь для собственного бренда

    Мужчина стал домогаться до женщины в костюме пасхального кролика

    Попытка удивить друзей кулинарными навыками обернулась «вызывающим сожаление» итогом

    В Казахстане прорвало плотину

    Раскрыт средний размер зарплаты в Москве

    Все новости
