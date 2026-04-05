Экс-глава МАГАТЭ призвал остановить «безумца» Трампа

Экс-глава МАГАТЭ призвал страны Персидского залива остановить «безумца» Трампа

Экс-глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), лауреат Нобелевской премии мира Мохаммед Эль-Барадеи призвал власти стран Персидского залива и международное сообщество остановить американского лидера Дональда Трампа, стремящегося «превратить Ближний Восток в огненный шар». Свой призыв Эль-Барадеи оставил в социальной сети X.

Бывший руководитель МАГАТЭ опубликовал скриншот поста Трампа из Thuth Social, в котором президент США обещал «обрушить ад» на Иран через 48 часов, если страна не заключит со Штатами соглашение.

«Правительствам стран Персидского залива: пожалуйста, еще раз сделайте все, что в ваших силах, прежде чем этот безумец превратит регион в огненный шар», — написал Эль-Барадеи.

Спустя полчаса он опубликовал еще один пост — на этот раз с обращением к генсеку ООН Антониу Гутерришу, Европейскому совету, президенту Франции Эммануэлю Макрону, китайскому и российскому МИД. «Неужели ничего нельзя сделать, чтобы остановить это безумие?!» — написал Эль-Барадеи.

Ранее президент США Дональд Трамп обратился к Ирану с требованием открыть Ормузский пролив. В посте в соцсети Thuth Social американский лидер назвал власти страны ублюдками и матом высказался о ситуации.