Евгений Малкин оформил хет-трик в матче НХЛ

Российский форвард «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Флорида Пантерс». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на воскресенье, 5 апреля, и завершилась со счетом 9:4 в пользу «пингвинов». Малкин забросил две шайбы во втором периоде и одну — в третьем.

До середины второго периода ворота «Флориды» защищал российский голкипер Сергей Бобровский. Его заменил соотечественник Даниил Тарасов.

Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года. В составе команды россиянин трижды завоевывал Кубок Стэнли (2009, 2016, 2017).