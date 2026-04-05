09:15, 5 апреля 2026

Евгений Малкин оформил хет-трик в матче НХЛ
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Charles LeClaire / Reuters

Российский форвард «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Флорида Пантерс». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на воскресенье, 5 апреля, и завершилась со счетом 9:4 в пользу «пингвинов». Малкин забросил две шайбы во втором периоде и одну — в третьем.

До середины второго периода ворота «Флориды» защищал российский голкипер Сергей Бобровский. Его заменил соотечественник Даниил Тарасов.

Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года. В составе команды россиянин трижды завоевывал Кубок Стэнли (2009, 2016, 2017).

