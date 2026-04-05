Назван самый вероятный счет в матче «Спартака» с «Локомотивом»

1:1 назван самым вероятным счетом в матче «Спартака» с «Локомотивом»

Букмекеры назвали самый вероятный счет в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Спартаком» и «Локомотивом». Об этом сообщает Betonmobile.

По мнению аналитиков, скорее всего, матч завершится со счетом 1:1. На этот счет можно поставить с коэффициентом 6,40.

Букмекеры считают фаворитом «Спартак», на его победу можно поставить с коэффициентом 1,95. Победа «Локомотива» оценивается коэффициентом 3,70.

Встреча пройдет 5 апреля на домашнем стадионе «Спартака». Игра начнется в 19:30 по московскому времени. «Спартак» с 38 очками занимает шестое место в чемпионате. «Локомотив» с 44 очками находится на третьей позиции.