Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:55, 5 апреля 2026Россия

Очевидцы раскрыли подробности пожара в калининградском ТЦ

Во время сеанса в кинотеатре загоревшегося ТЦ в Калининграде погас экран
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
СюжетЗадымление и запах гари в Москве:

Фото: Александр Подгорчук / РИА Новости

Очевидцы раскрыли подробности крупного пожара в калининградском торгово-развлекательном центре (ТРЦ) «Гиант». Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По словам свидетелей, часть людей находились во втором зале кинотеатра, когда во время инцидента погас экран, и сеанс прервался. Затем посетители почувствовали запах дыма и гари и быстро покинули помещение через запасной выход.

При этом указывается, что эвакуационные выходы были организованы и сработали без неисправностей.

Ранее 5 апреля сообщалось, что к пожару в ТРЦ «Гиант» привело возгорание электромобиля, припаркованного у стены здания. Губернатор региона Алексей Беспрозванных сообщил о трех пострадавших. Травмы получили как минимум две женщины, в том числе одна из сотрудниц магазина сломала ногу. У одной из покупательниц диагностировали отравление угарным газом. Площадь пожара превысила тысячу квадратных метров.

Также стало известно о пожаре в Московском высшем общевойсковом командном училище, расположенном на юго-востоке столицы. Предположительно, его причиной могло послужить короткое замыкание

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok