Очевидцы раскрыли подробности пожара в калининградском ТЦ

Во время сеанса в кинотеатре загоревшегося ТЦ в Калининграде погас экран

Очевидцы раскрыли подробности крупного пожара в калининградском торгово-развлекательном центре (ТРЦ) «Гиант». Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По словам свидетелей, часть людей находились во втором зале кинотеатра, когда во время инцидента погас экран, и сеанс прервался. Затем посетители почувствовали запах дыма и гари и быстро покинули помещение через запасной выход.

При этом указывается, что эвакуационные выходы были организованы и сработали без неисправностей.

Ранее 5 апреля сообщалось, что к пожару в ТРЦ «Гиант» привело возгорание электромобиля, припаркованного у стены здания. Губернатор региона Алексей Беспрозванных сообщил о трех пострадавших. Травмы получили как минимум две женщины, в том числе одна из сотрудниц магазина сломала ногу. У одной из покупательниц диагностировали отравление угарным газом. Площадь пожара превысила тысячу квадратных метров.

Также стало известно о пожаре в Московском высшем общевойсковом командном училище, расположенном на юго-востоке столицы. Предположительно, его причиной могло послужить короткое замыкание