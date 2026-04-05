«Спартак» сделал заявление о пропустившем матч из-за празднования выхода на ЧМ футболисте

«Спартак»: Конго нарушает правила ФИФА из-за празднования выхода на ЧМ

Московский «Спартак» сделал заявление по ситуации с полузащитником Тео Бонгондой, который пропускает матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) c «Локомотивом». Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров».

Бонгонда в составе сборной ДР Конго пробился на чемпионат мира 2026 года. В «Спартаке» рассказали, что Федерация футбола Конго велела всем футболистам сборной остаться в Киншасе с 3 по 5 апреля. По мнению красно-белых, это противоречит правилам Международной федерации футбола (ФИФА). Они планируют разбираться с этим вопросом в рамках установленных регламентных и дисциплинарных норм.

Сегодня, 5 апреля, Бонгонда не был включен в заявку «Спартака» на московское дерби.

Бонгонда родился в Бельгии, однако играет за сборную ДР Конго. На клубном уровне он ранее выступал за «Зюлте-Варегем», «Сельту», «Трабзонспор», «Генк» и «Кадис». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в пять миллионов евро.