Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
20:46, 5 апреля 2026Спорт

«Спартак» сделал заявление о пропустившем матч из-за празднования выхода на ЧМ футболисте

Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Тео Бонгонда. Фото: Софья Сандурская / ТАСС

Московский «Спартак» сделал заявление по ситуации с полузащитником Тео Бонгондой, который пропускает матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) c «Локомотивом». Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров».

Бонгонда в составе сборной ДР Конго пробился на чемпионат мира 2026 года. В «Спартаке» рассказали, что Федерация футбола Конго велела всем футболистам сборной остаться в Киншасе с 3 по 5 апреля. По мнению красно-белых, это противоречит правилам Международной федерации футбола (ФИФА). Они планируют разбираться с этим вопросом в рамках установленных регламентных и дисциплинарных норм.

Сегодня, 5 апреля, Бонгонда не был включен в заявку «Спартака» на московское дерби.

Бонгонда родился в Бельгии, однако играет за сборную ДР Конго. На клубном уровне он ранее выступал за «Зюлте-Варегем», «Сельту», «Трабзонспор», «Генк» и «Кадис». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в пять миллионов евро.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok