17:35, 5 апреля 2026Из жизни

Третье за день сообщение появилось на «радио Судного дня»

Третий сигнал за день прозвучал в эфире радиостанции УВБ-76 — «фликобыт»
Майя Назарова

Фото: Maleo / Shutterstock / Fotodom

Третий сигнал за день прозвучал в эфире радиостанции УВБ-76, более известной как «радиостанция Судного дня», проинформировал Telegram-канал «УВБ-76 эфир».

Новое сообщение появилось в воскресенье в 17:10. Радио передало сигнал «фликобыт».

До этого радиостанция передала сигналы «тележка» и «деликатный».

Ранее стало известно, что энтузиастам удалось выяснить, где располагается передатчик новой номерной станции, которую сравнивают с УВБ-76 — российским «радио Судного дня». Эксперты связали ее появление с конфликтом в Иране. Предлагались различные версии, согласно которым V32 используют либо иранские, либо американские спецслужбы. В этом случае загадочные шифровки на персидском языке, которые она передавала, могли быть адресованы или иранским «спящим агентам» за границей, или американским агентам в Иране.

УВБ-76 — военная радиостанция, созданная в 1970-х годах, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют «жужжалкой».

