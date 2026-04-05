Ушедшая из России немецкая компания зарегистрировала в стране товарные знаки

17:17, 5 апреля 2026Экономика

Ушедшая из России Henkel зарегистрировала в стране товарные знаки
Ольга Коровина

Фото: Ina Fassbender / Reuters

Немецкая компания Henkel, которая объявила об уходе из России после начала специальной военной операции, зарегистрировала товарные знаки на территории страны. Об этом сообщает ТАСС.

По информации источника, речь идет о товарных знаках названий брендов, среди которых — Schwarzkopf MEN Perfect, Authentic beauty concept, Palette, Osis, а также Teroson. Заявки на регистрацию от компании «Хенкель АГ унд Ко» были поданы еще весной 2025 года. Отмечается, что срок действия исключительного права истечет весной 2035 года.

В 2022 году Henkel объявила об уходе из России. На отечественном рынке компания была представлена ООО «Хенкель Рус», активы которого были проданы в 2023 году «Лид Холдинг Лимитед», зарегистрированной в ОАЭ. После этого «Хенкель Рус» переименовали в «Лаб Индастриз».

Тогда же в российских магазинах появились товары бывшего подразделения Henkel в России с названиями, написанными на русском языке. Так, покупатели заметили на полках супермаркетов шампуни «Шаума» и «Сьесс», гель для душа «Фа», стиральный порошок «Персил», кондиционер для белья «Вернель» и средства для мытья посуды «Сомат».

