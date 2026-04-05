Ушедшая из России немецкая компания зарегистрировала в стране товарные знаки

Ушедшая из России Henkel зарегистрировала в стране товарные знаки

Немецкая компания Henkel, которая объявила об уходе из России после начала специальной военной операции, зарегистрировала товарные знаки на территории страны. Об этом сообщает ТАСС.

По информации источника, речь идет о товарных знаках названий брендов, среди которых — Schwarzkopf MEN Perfect, Authentic beauty concept, Palette, Osis, а также Teroson. Заявки на регистрацию от компании «Хенкель АГ унд Ко» были поданы еще весной 2025 года. Отмечается, что срок действия исключительного права истечет весной 2035 года.

В 2022 году Henkel объявила об уходе из России. На отечественном рынке компания была представлена ООО «Хенкель Рус», активы которого были проданы в 2023 году «Лид Холдинг Лимитед», зарегистрированной в ОАЭ. После этого «Хенкель Рус» переименовали в «Лаб Индастриз».

Тогда же в российских магазинах появились товары бывшего подразделения Henkel в России с названиями, написанными на русском языке. Так, покупатели заметили на полках супермаркетов шампуни «Шаума» и «Сьесс», гель для душа «Фа», стиральный порошок «Персил», кондиционер для белья «Вернель» и средства для мытья посуды «Сомат».