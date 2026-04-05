Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:31, 5 апреля 2026Россия

В России женщина впервые родила однояйцевую четверню

Майя Назарова

Фото: Bignai / Shutterstock / Fotodom  

Женщина из Петербурга первой в России родила однояйцевую четверню. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

Специалисты разъяснили, что такое происходит 1 раз в 15,5 миллиона родов. Все четверо — неотличимые девочки-близнецы.

Как утверждает Mash, вес новорожденных от 1360 до 1640 граммов, а рост — от 37 до 41 сантиметра. Сейчас они находятся под наблюдением врачей.

Всего в мире насчитывается около 15 идентичных четверняшек, причем 10 из них — девочки.

До этого сообщалось, что жительница Башкирии родила десятого ребенка. Подчеркивалось, что в семье из Калтасинского района также растут семь девочек и три мальчика. При этом среди них есть близнецы.

Еще раньше россиянка родила 12-го ребенка и поделилась впечатлениями. У жительницы Челябинска на свет появился мальчик весом 2780 граммов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok