В России женщина впервые родила однояйцевую четверню

Mash: Женщина из Петербурга первой в России родила однояйцевую четверню

Женщина из Петербурга первой в России родила однояйцевую четверню. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

Специалисты разъяснили, что такое происходит 1 раз в 15,5 миллиона родов. Все четверо — неотличимые девочки-близнецы.

Как утверждает Mash, вес новорожденных от 1360 до 1640 граммов, а рост — от 37 до 41 сантиметра. Сейчас они находятся под наблюдением врачей.

Всего в мире насчитывается около 15 идентичных четверняшек, причем 10 из них — девочки.

