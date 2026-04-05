11:35, 5 апреля 2026

Врач предупредил некоторых людей о подъеме давления из-за кофе

Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Brooke Cagle / Unsplash

У некоторых людей кофе может вызвать кратковременный подъем давления, заявил терапевт «СМ-Клиника» Александр Козлов. Об этом доктор предупредил в разговоре с «Лентой.ру».

Врач рассказал, что кофеин действительно может вызывать кратковременное сужение сосудов и, как следствие, повышение артериального давления. Однако такой эффект бывает далеко не у всех. По словам Козлова, в первую очередь это касается людей, которые редко пьют кофе и у которых нет толерантности к кофеину.

Кроме того, давление может подняться после чашки кофе и у людей с неконтролируемой гипертонией. «Если давление стабильно повышено, например, 160 на 100 миллиметров ртутного столба и выше и терапия еще не подобрана, даже небольшая стимуляция может спровоцировать ухудшение состояния. В таких случаях на период подбора лечения кофе действительно лучше исключить. При хорошо контролируемом давлении одна-две чашки в день обычно допустимы», — объяснил Козлов.

Материалы по теме:
У меня высокий пульс. Это опасно? Какая частота сердцебиения считается нормой в разном возрасте. Отвечают специалисты
У меня высокий пульс. Это опасно?Какая частота сердцебиения считается нормой в разном возрасте. Отвечают специалисты
14 ноября 2022
Как повысить давление. Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
Как повысить давление.Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
24 ноября 2022

Также врач посоветовал тем, кто сомневается, пить или не пить кофе, учитывать общее состояние организма. Дефицит сна, хронический стресс и переутомление усиливают реакцию на кофеин. В таких условиях сочетание высокого уровня кортизола и кофеина может привести к заметному скачку давления даже у здорового человека, добавил доктор.

Ранее кардиолог Герман Гандельман рассказал, чем полезно картофельное пюре. По его словам, это блюдо благотворно влияет на работу сердца, так как в картофеле содержится калий.

    Последние новости

    «Ответ за эти преступления последует». Сухогруз с пшеницей затонул в Азовском море из-за атаки ВСУ, погиб один человек

    Мужчина заглянул в шкаф своей девушки и моментально бросил ее после многих лет отношений

    Мужчина вернулся из поездки и нашел в своей постели голую женщину

    Edgewing получила первый контракт на европейско-японский истребитель шестого поколения

    В Госдуме предложили решение одной проблемы российских дачников

    Начало Трампом нового конфликта связали с ситуацией на Украине

    Операцию против Ирана назвали ошибкой Трампа

    Мужчин призвали бежать из Европы

    Украинский боец предложил застрелить раненого сослуживца из-за нехватки еды

    Российский посол пригрозил Лондону за попытки захвата судов

    Все новости
