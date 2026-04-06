Ангарский маньяк покинул СИЗО

11:58, 6 апреля 2026

Маньяк Попков убыл из СИЗО Иркутска в колонию особого режима в Мордовию
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

Ангарский маньяк Михаил Попков покинул стены СИЗО Иркутска. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре регионе.

Осужденный убыл в колонию особого режима в Мордовии для отбывания пожизненного лишения свободы. Его этапировали к месту отбытия наказания после вступления очередного приговора в законную силу.

1 декабря Попкова приговорили к десяти годам колонии по делу о двойной расправе. Установлено, что в августе 2008 года он возвращался на машине домой в Ангарск, когда у него пробило колесо. Мужчина остановился для его замены и познакомился с двумя 27-летними девушками. Вскоре между ними произошла ссора, во время которой Попков расправился с девушками.

По совокупности приговоров ему назначено наказание в виде пожизненного заключения. В январе 2015-го, декабре 2018-го, ноябре 2023-го он был признан виновным в серии расправ в период с 1990-го по 2010 год. Его жертвами стали 91 женщина.

Михаил Попков — единственный россиянин, приговоренный к двум пожизненным срокам за убийства. Он расправлялся над женщинами в возрасте от 25 до 31 года. Его не могли поймать свыше 20 лет. 61-летний пожизненно осужденный маньяк полностью признал свою вину в совершенном преступлении.

Попков заявил, что из-за большого количества расправ воспоминания о них в его памяти накладываются друг на друга.

