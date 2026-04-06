Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
12:23, 6 апреля 2026

Бородина описала отдых в затопленном Дагестане фразой «ваши сообщения бодряка не дают»

Ксения Бородина похвасталась отдыхом в затопленном ливнями Дагестане
Алина Черненко

Фото: Гянжеви Гаджибалаев / ТАСС

Телеведущая Ксения Бородина похвасталась отдыхом в затопленном ливнями Дагестане, где из-за наводнения началась эвакуация более четырех тысяч человек. Пост она разместила в своем Telegram-канале.

«Ребят, ну вот эти ваши сообщения бодряка не дают, если честно! Ну заканчивайте! У нас все отлично», — такими фразами описала она свой опыт.

Бородина пояснила, что отдыхает с большой компанией и веселым гидом, вкусно ест и много чего успела посмотреть. «То упреки, что по России вам мало путешествий, прилетела — опять надо ныть. На погоду я влиять не могу!» — заключила телеведущая.

Ранее сообщалось, что беременная женщина и ребенок, спасенные из реки в Дагестане после того, как их унесло течением с дороги, не выжили. На фоне сильных подтоплений в Дербентском районе была проведена масштабная эвакуация.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кремль обратился с призывом к Венгрии и Сербии

    В России осудили работавшего на иностранную разведку

    Раскрыта неочевидная причина дневной сонливости

    В Эстонии заявили о борьбе с «зелеными человечками»

    Желающим досрочно погасить ипотеку россиянам дали совет

    Названы главные минусы частого обновления китайских автомобилей

    Военный рассказал об эволюции российских дронов «Герань»

    В Госдуме пригрозили сторонникам Украины серьезными последствиями после удара в ЛНР

    В России отреагировали на заявление о готовности ВСУ воевать еще 10 лет

    Выручка известной спорами за патенты «Аксельфарм» обрушилась

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok