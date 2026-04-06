Бородина описала отдых в затопленном Дагестане фразой «ваши сообщения бодряка не дают»

Ксения Бородина похвасталась отдыхом в затопленном ливнями Дагестане

Телеведущая Ксения Бородина похвасталась отдыхом в затопленном ливнями Дагестане, где из-за наводнения началась эвакуация более четырех тысяч человек. Пост она разместила в своем Telegram-канале.

«Ребят, ну вот эти ваши сообщения бодряка не дают, если честно! Ну заканчивайте! У нас все отлично», — такими фразами описала она свой опыт.

Бородина пояснила, что отдыхает с большой компанией и веселым гидом, вкусно ест и много чего успела посмотреть. «То упреки, что по России вам мало путешествий, прилетела — опять надо ныть. На погоду я влиять не могу!» — заключила телеведущая.

Ранее сообщалось, что беременная женщина и ребенок, спасенные из реки в Дагестане после того, как их унесло течением с дороги, не выжили. На фоне сильных подтоплений в Дербентском районе была проведена масштабная эвакуация.