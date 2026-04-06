Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
09:05, 6 апреля 2026

Девушка показала лицо неестественной формы после ботокса

Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина

Кадр: @sapegina.p

Флорист и блогерша Полина Сапегина сделала ботокс и показала лицо неестественной формы. Ролик появился в ее Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Инфлюэнсерша с никнеймом sapegina.p рассказала, что страдает бруксизмом, из-за чего ей посоветовали сделать инъекции ботокса в жевательные мышцы. Однако после процедуры Сапегина показала внешность, стиснув зубы.

На размещенных кадрах видно, что в области челюстей девушки образовались выпуклости. «Костюм на Хеллоуин больше не нужен», — рассмеялась она.

Пользователи сети поддержали Сапегину в комментариях под постом. «Ботокс в жевательные мыщцы — это спасение от головных болей и зубных, но первые сутки реально морда утягом», «Не переживайте, встанет ботокс — будет нормально все», «Вы скоро поймете, что это было лучшее решение», «Это пройдет, потом на коррекцию пойдете», — написали они.

В марте блогерша впечатлила зрителей внешностью до и после процедур у косметолога. Российский фотограф Евгения Нефедова перечислила инъекции ботокса в лоб, межбровье, брови, глаза, височную часть и нос для сужения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok