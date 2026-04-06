Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:35, 6 апреля 2026Россия

«Дух Жириновского» сделал предсказание о конце СВО

Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Специальная военная операция (СВО) закончится в 2026 году. Такое предсказание сделал «дух» российского политика, сооснователя ЛДПР Владимира Жириновского, которого вызвали журналисты «Комсомольской правды».

В публикации издания сообщается, что сотрудница газеты Василиса Николаева получила от руководства задание сделать посмертное интервью с Жириновским, так как тот сделал множество предсказаний, и все россияне «хотят знать, когда кончится СВО, война Ирана и США, и прочее, прочее». На запрос газеты отреагировала «медиум» и гадалка Анна Печуева, которая стала «проводником» в беседе Николаевой с «духом Жириновского».

На вопрос об окончании СВО «дух» политика «заявил», что ближе к концу года, осенью, стороны договорятся и достигнут соглашения, однако боевые действия остановятся не сразу.

Скоро [закончится СВО]. В этом году, по осени, сядут и договорятся. Но стрелять там будут еще долго, весь 2027 точно, зачистки будут. Зачистки. Уже на самом деле все давно решили

«дух» Владимира Жириновского
Из-за сбывающихся предсказаний Владимира Жириновского россияне прозвали политика Вовангой. При жизни он с точностью до двух дней предсказал дату начала спецоперации на Украине, объявление частичной мобилизации, ранее — воссоединение Крыма с Россией, а в 2004 году фразой «ваш будущий президент — негр» — президентство Барака Обамы.

Президент России Владимир Путин отмечал, что прогнозы Жириновского сбываются, так как он строил свои заявления на вдумчивом анализе ситуации.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран атаковал десантный корабль США с пятью тысячами военных

    В России назвали способный приблизить окончание СВО приказ

    Политолог рассказал о новой стратегии Трампа в войне с Ираном

    Обнаружен неожиданный фактор риска болезней сердца

    ВСУ устроили охоту на мирных жителей Красноармейска

    В России продают редкую версию Toyota Land Cruiser 2013 года выпуска

    Российских операторов связи оштрафовали на миллионы рублей

    В Одессе введут трудовую повинность

    Серийный поджигатель уничтожил имущество россиян на несколько миллионов рублей

    В российском городе поплыли машины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok