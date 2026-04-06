Вызванный гадалкой дух Жириновского заявил, что СВО закончится в 2026 году

Специальная военная операция (СВО) закончится в 2026 году. Такое предсказание сделал «дух» российского политика, сооснователя ЛДПР Владимира Жириновского, которого вызвали журналисты «Комсомольской правды».

В публикации издания сообщается, что сотрудница газеты Василиса Николаева получила от руководства задание сделать посмертное интервью с Жириновским, так как тот сделал множество предсказаний, и все россияне «хотят знать, когда кончится СВО, война Ирана и США, и прочее, прочее». На запрос газеты отреагировала «медиум» и гадалка Анна Печуева, которая стала «проводником» в беседе Николаевой с «духом Жириновского».

На вопрос об окончании СВО «дух» политика «заявил», что ближе к концу года, осенью, стороны договорятся и достигнут соглашения, однако боевые действия остановятся не сразу.

Скоро [закончится СВО]. В этом году, по осени, сядут и договорятся. Но стрелять там будут еще долго, весь 2027 точно, зачистки будут. Зачистки. Уже на самом деле все давно решили «дух» Владимира Жириновского

Из-за сбывающихся предсказаний Владимира Жириновского россияне прозвали политика Вовангой. При жизни он с точностью до двух дней предсказал дату начала спецоперации на Украине, объявление частичной мобилизации, ранее — воссоединение Крыма с Россией, а в 2004 году фразой «ваш будущий президент — негр» — президентство Барака Обамы.

Президент России Владимир Путин отмечал, что прогнозы Жириновского сбываются, так как он строил свои заявления на вдумчивом анализе ситуации.