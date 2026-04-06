Джиджи Хадид отреагировала на упоминание своего имени в файлах педофила Эпштейна

Супермодель Джиджи Хадид объяснила отстранение от ситуации с файлами Эпштейна

Американская супермодель палестино-голландского происхождения Джиджи Хадид отреагировала на упоминание своего имени в файлах финансиста-педофила Джеффри Эпштейна. Об этом пишет Page Six.

30-летняя манекенщица ответила на комментарий одного из фанатов под своими последними фото в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), который заявил, что отписался от нее из-за долго молчания по поводу обнародования переписки Эпштейна с упоминанием сестер Хадид. «Ужасно читать, как кто-то, кого ты никогда не встречал, говорит о тебе такое. Особенно в этом контексте», — написала она.

Затем знаменитость раскрыла причину своего отстранения от данной ситуации. «Я не стала ничего комментировать потому, что не хочу отвлекать внимание от историй настоящих жертв его преступлений. Но ваше замечание заставило меня задуматься о том, что, возможно, все не так очевидно», — объяснила Хадид.

Кроме того, модель отметила, что выросла с некоторыми привилегиями, но родители научили ее ценить тяжелую работу. «Я подписала контракт с IMG в 2012 году и с тех пор усердно работала каждую минуту. Когда в письмах появилось упоминание моего имени, мне было примерно 20-21 год. Это ужасно, и я хочу однозначно заявить, что никогда не имела никаких связей с этим отвратительным человеком», — заключила звезда подиума.

В феврале Министерство юстиции США опубликовало переписку Эпштейна от 2015 года. В ней речь шла о том, как сестры Белла и Джиджи Хадид смогли добиться успеха в модельном бизнесе.