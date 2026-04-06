Наука и техника
12:27, 6 апреля 2026

«Калашников» отгрузил партию высокоточных 9М333 госзаказчику

«Калашников» отгрузил партию зенитных ракет для «Стрелы-10» госзаказчику
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Изображение: АО «Концерн «Калашников»

«Калашников» отправил партию высокоточных ракет для зенитных ракетных комплексов семейства «Стрела-10» государственному заказчику. Об этом сообщила пресс-служба концерна.

«АО "Концерн "Калашников" отгрузило очередную партию зенитных управляемых ракет (ЗУР) 9М333 в адрес государственного заказчика в рамках контрактных обязательств на 2026 год», — говорится в сообщении.

Там подчеркнули, что «Стрелы» востребованы в зоне проведения специальной военной операции. Современные ЗУР 9М333 предназначены для поражения воздушных целей в любое время суток. Головка самонаведения ракеты работает в помеховом, инфракрасном и фотоконтрастном режимах. 9М333 отличается от ракет прошлых поколений увеличенной боевой частью и более эффективным двигателем.

Концерн добавил, что рост госконтрактов на 9М333 связан с положительными отзывами на изделие.

В марте французское издание Le Parisien писало, что важность ракет 9М333 в системе тактической противовоздушной обороны России велика.

