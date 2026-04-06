Российский посол пригрозил Лондону за попытки захвата судов

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:34, 6 апреля 2026Мир

Келин: Лондон заплатит высокую цену за попытки захвата судов, связанных с РФ
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Manon Cruz / Reuters

Лондон заплатит очень высокую цену за попытки захвата судов, связанных с Россией, заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин. Об этом пишет РИА Новости.

По мнению дипломата, расслабляться и думать, что британцы ничего не могут без США, неправильно. «Вопрос в цене, которую Лондону придется заплатить за попытку. Она может оказаться очень высокой», — пригрозил он.

Ранее Келин отметил, что Лондон стремится захватить суда, связанные с Россией, и эти его попытки не останутся без ответа.

В марте британское правительство разрешило своим военным подниматься на борт судов, которые находятся под санкциями и следуют транзитом через территориальные воды страны. Также Лондон планирует перекрыть Ла-Манш для попавших под ограничения судов. Все меры направлены на борьбу с «теневым флотом», который якобы перевозит российские энергоресурсы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok