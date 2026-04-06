Министр войны США анонсировал самый большой объем ударов по Ирану

Министр войны Хегсет: США нанесут самый большой объем ударов по Ирану

Министр войны США Пит Хегсет анонсировал «самый большой объем ударов» по Ирану с начала конфликта. Об этом он заявил во время брифинга в Белом доме.

По его словам, в понедельник 6 апреля американская армия нанесет наибольший с начала операции удар, а во вторник их количество будет еще больше. Он уточнил, что получил соответствующий приказ от президента США Дональда Трампа.

Ранее Трамп заявил, что Иран может быть полностью уничтожен за одну ночь, добавив, что она «может наступить уже завтра». Он поставил дедлайн Тегерану по Ормузскому проливу, который истекает во вторник, 7 апреля, в 20:00 по восточному времени (8 апреля, 4:00 мск).

26 марта президент России Владимир Путин заявил, что последствия войны США и Ирана можно сравнить с эпидемией коронавируса из-за непредсказуемых результатов боевых действий. По словам главы государства, вовлеченные в конфликт стороны сами «не могут ничего спрогнозировать, а для нас это еще сложнее».