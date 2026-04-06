21:27, 6 апреля 2026

Министр войны США анонсировал самый большой объем ударов по Ирану

Марина Совина

Министр войны США Пит Хегсет анонсировал «самый большой объем ударов» по Ирану с начала конфликта. Об этом он заявил во время брифинга в Белом доме.

По его словам, в понедельник 6 апреля американская армия нанесет наибольший с начала операции удар, а во вторник их количество будет еще больше. Он уточнил, что получил соответствующий приказ от президента США Дональда Трампа.

Ранее Трамп заявил, что Иран может быть полностью уничтожен за одну ночь, добавив, что она «может наступить уже завтра». Он поставил дедлайн Тегерану по Ормузскому проливу, который истекает во вторник, 7 апреля, в 20:00 по восточному времени (8 апреля, 4:00 мск).

26 марта президент России Владимир Путин заявил, что последствия войны США и Ирана можно сравнить с эпидемией коронавируса из-за непредсказуемых результатов боевых действий. По словам главы государства, вовлеченные в конфликт стороны сами «не могут ничего спрогнозировать, а для нас это еще сложнее».

    Последние новости

    «Проблемы появились там, где их не было». К чему приведут переговоры США и Ирана и могут ли они стать новой уловкой Трампа?

    Российский хоккеист клуба НХЛ вышел на тренировку впервые с 2024 года

    На Западе заявили о пересечении Украиной опасной черты

    В Рунете произошел масштабный сбой

    Водителям напомнили о риске лишиться прав из-за кваса и конфет

    Человечество побило рекорд дальности полета от Земли

    Двух украинцев задержали в ЕС за отправку посылок со взрывчаткой

    Стала известна позиция Британии по помощи США в ударах по Ирану

    Раскрыта одна перемена в Зеленском

    Трампа призвали пойти на резкий шаг против России

    Все новости
