Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
05:59, 6 апреля 2026

Мужчина вернулся из поездки и нашел в своей постели голую женщину

Никита Савин
Фото: Oliver Tsang / South China Morning Post via Getty Images

Житель Сингапура вернулся из поездки в Китай и обнаружил в своей постели голую женщину. Об этом пишет Mothership.

Работающий в Сингапуре китаец, чье имя не называется, в феврале уехал на родину вместе с женой, чтобы встретить новый год по лунному календарю с родственниками. 2 марта он вернулся, а когда зашел в свою комнату, то увидел в постели женщину с обнаженной грудью. Незваная гостья испугалась, попросила его выйти, оделась и быстро убежала. «Слава богу, жена не вернулась со мной, иначе у меня были бы серьезные проблемы», — прокомментировал ситуацию мужчина.

Когда он сообщил о случившемся арендодателю, тот сказал, что в его комнате спала подруга домработницы. Обнаженная незнакомка оказалась массажисткой. Она не успела на последний поезд домой, и подруга впустила ее переночевать в комнату жильца. При этом он уточнил, что точно запер дверь перед отъездом.

Материалы по теме:
2 января 2020
28 октября 2022

В итоге он решил снять другое жилье и потребовал вернуть уже внесенную оплату за месяц и залог на общую сумму 2,1 тысячи сингапурских долларов (131,1 тысячи рублей). Арендодатель отказался возвращать деньги, объясняя это тем, что договор еще не истек. Китаец обратился в полицию, однако ему все равно пришлось жить в комнате до 31 марта, чтобы не потерять залог.

Арендодатель объяснил, что женщина осталась в комнате всего на ночь, так как ей было некуда идти до утреннего поезда. Он также обязал домработницу сразу же постирать белье и признался, что не ожидал возвращения арендатора именно тем вечером.

Ранее сообщалось, что жительница американского штата Иллинойс вернулась домой и обнаружила там троих незнакомцев. Двое из них спали голыми в ее кровати.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Сербии возле газопровода, по которому в Венгрию поставляют российский газ, нашли взрывчатку. Причастна ли к этому Украина?

    Южная Корея извинилась перед Северной за запуск беспилотников

    Министр тарифной политики российского региона попался на многомиллионной взятке

    Аналитик раскрыл способ Ирана победить США

    Женщина заподозрила мужа в измене и привязала себя к кузову его грузовика ради проверки

    Бренд представил мужскую футболку с имитацией кубиков пресса и вызвал ажиотаж в сети

    Врач объяснила правила гигиены после дефекации

    Названы неожиданные для Трампа последствия начала нового конфликта

    Посольство США на Украине потратило полмиллиона долларов на интернет и связь

    Названо число прошедших за сутки через Ормузский пролив судов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok