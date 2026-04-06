В России начали отказываться от экспорта угля из-за убытков

«Ъ»: Поставщики металлургического угля из РФ начали отказываться от контрактов

Проблемы с морской логистикой и меняющаяся стоимость фрахта судов привели к тому, что российские экспортеры коксующегося (металлургического) угля отказываются от контрактов, чтобы не нести убытки. Об этом со ссылкой на данные агентства Neft Research пишет «Коммерсантъ».

Предложения отзывает большинство сибирских компаний, хотя кузбасский коксующийся уголь марки ГЖ в Китае подорожал до 150-160 долларов за тонну. Еще в середине марта он обходился покупателям в 110-140 долларов.

Партнер NEFT Research по консалтингу Александр Котов отмечает, что имеющаяся нестабильность с фрахтом приводит к тому, что роста чистой выручки не наблюдается. Конфликт на Ближнем Востоке разрушил традиционные схемы логистики, и теперь поставщики сталкиваются с непрогнозируемыми издержками и невозможностью контролировать прибыль.

Как отметил начальник аналитического отдела «Риком-Траст» Олег Абелев, отказ от поставок для компаний становится попыткой выжить в условиях, где риски превышают потенциальные прибыли, а сроки нормализации ситуации не просматриваются.

По мнению директора группы корпоративных рейтингов агентства НКР Наримана Тейкетаева, в перспективе цены на премиальный коксующийся уголь в Китае могут взлететь до 180-200 долларов за тонну. Вместе с тем на фоне такого подорожания станет сокращаться спрос, потому что металлурги не смогут переложить возросшие расходы в свои цены.

Еще одной угрозой для российских компаний становится потеря рынка. Если отказ от поставок затянется, то ключевые покупатели могут уйти на более стабильные рынки. Аналитики Mysteel утверждают, что китайский рынок металлургического угля уже падает, потому что собственные предприятия нарастили производство, а вот спрос не показывает аналогичной динамики. В перспективе это может привести к переизбытку.

Ранее аналитики BigMint указали, что рост закупок Индией российского металлургического угля даже в лучшем случае не позволит компенсировать провал поставок в Китай.