Уралов: На Украине в первую очередь мобилизуют женщин, которые получили гранты

Политолог Семен Уралов в интервью журналисту Александру Шелесту (признан Минюстом РФ иностранным агентом) рассказал о том, что украинские женщины будут расплачиваться за то, что заключили «сделку с дьяволом». По его мнению, в первую очередь в стране мобилизуют украинок, которые получали гранты и зарабатывали на военных действиях.

Эксперт отметил, что Киев уже не скрывает планов мобилизовать женское население, появились плакаты о призыве, и до этого обязательно дойдет.

Уралов считает, что в первую очередь под призыв попадут те, кто с 2022 года начал получать гранты по разнообразным программам, включился в работу фондов и устроился в околоволонтерские, околовоенные организации.

«Их поймали на удочку: куча денег, пожалуйста, бери гранты, бери работы. А теперь нужно за все платить. Это же как сделка с дьяволом», — заключил политолог.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что давняя мечта спонсоров президента Украины Владимира Зеленского — это взяться за украинок.

