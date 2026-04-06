Поражение «Реала» лишило россиянина 336 тысяч рублей

12:31, 6 апреля 2026

Поражение «Реала» от «Мальорки» лишило россиянина 336 тысяч рублей
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Nacho Doce / Reuters

Клиент букмекерской компании (БК) поставил 336 тысяч рублей на два матча чемпионата Испании. Об этом сообщает Betonmobile.

Россиянин спрогнозировал, что «Барселона» и «Атлетико» обменяются голами, а «Реал» не проиграет «Мальорке». Итоговый коэффициент экспресс-пари составил 1,84.

В первом матче ставка сыграла, а «Реал» потерпел поражение со счетом 1:2. Таким образом, игрок лишился всей суммы.

Ранее россиянин выиграл 783 тысячи рублей, сделав экспресс-ставку на четыре футбольных матча. Он поставил на тотал больше 1 гола во встречах Первой лиги.

