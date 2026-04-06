Поражение «Реала» лишило россиянина 336 тысяч рублей

Поражение «Реала» от «Мальорки» лишило россиянина 336 тысяч рублей

Клиент букмекерской компании (БК) поставил 336 тысяч рублей на два матча чемпионата Испании. Об этом сообщает Betonmobile.

Россиянин спрогнозировал, что «Барселона» и «Атлетико» обменяются голами, а «Реал» не проиграет «Мальорке». Итоговый коэффициент экспресс-пари составил 1,84.

В первом матче ставка сыграла, а «Реал» потерпел поражение со счетом 1:2. Таким образом, игрок лишился всей суммы.

Ранее россиянин выиграл 783 тысячи рублей, сделав экспресс-ставку на четыре футбольных матча. Он поставил на тотал больше 1 гола во встречах Первой лиги.